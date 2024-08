Snapchat finalmente ganha versão nativa para iPads!

Mais de uma década após ser lançado para iPhones, o famoso aplicativo social Snapchat finalmente ganhou uma versão nativa para o iPadOS, sistema operacional dos iPads.

A novidade chegou com o lançamento da versão 13.4 do aplicativo, a qual foi lançada ontem na App Store. Com isso, o app projetado para os iPhones finalmente foi adaptado ao sistema dos tablets.

A chegada do app nativo para iPadOS permite que ele utilize recursos projetados especialmente para os iPads, bem como que ocupe toda a tela do dispositivo, obedecendo sua proporção.

Agora o Snapchat oferece suporte nativo para iPad! Ou seja, o aplicativo ocupa a tela inteira do dispositivo, aumentando o espaço para capturar Snaps e permitindo ver mais amigos na segunda e na quarta guias.

No entanto, de acordo com o 9to5Mac, tudo indica que o novo app ainda não está completamente otimizado. Não é possível executá-lo na orientação paisagem (horizontal), por exemplo, apenas em modo retrato (vertical).

De qualquer forma, já é um grande avanço a chegada de um app dedicado para o sistema, o qual provavelmente será mais otimizado em futuras atualizações.