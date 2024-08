Twelve South anuncia versão mais barata do seu “MagSafe Duo”

A Twelve South apresentou hoje o ButterFly SE, versão mais em conta do popular ButterFly — carregador sem fio 2-em-1 lançado pela marca no passado como uma alternativa ao finado MagSafe Duo, da Apple.

Publicidade

Capaz de recarregar um iPhone e um Apple Watch ao mesmo tempo, esse novo modelo está disponível nas cores branca, cinza e rosa. O acabamento do ButterFly SE deixa de ser em alumínio para adotar um revestido com um material chamado “soft-touch”.

A ideia é continuar sendo uma forma de recarregar dois dispositivos ao mesmo tempo com fácil acesso, devido ao seu tamanho. Ele também é ótimo para viajantes graças ao seu design dobrável, reduzindo o espaço ocupado numa mala pelo acessório, por exemplo.

O ButterFly SE utiliza a tecnologia Qi2, capaz de fornecer até 15W de potência para o smartphone, com o Apple Watch carregando a uma potência de até 5W. Ele também pode recarregar um par de AirPods, inclusive na base para o Apple Watch (caso você tenha um modelo compatível com o carregador do relógio da Maçã).

Publicidade

Ele vem ainda com um cabo USB-C de 1 metro de comprimento, porém sem adaptador de parede — algo que vem incluso na caixa do modelo mais caro, diga-se.

O preço do ButterFly SE é de US$100 — US$30 a menos que o modelo original. Aos interessados, a pré-venda já está disponível no site da Twelve South, com as primeiras entregas previstas para setembro.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.