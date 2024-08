Apple demite cerca de 100 funcionários responsáveis pelo Livros, News e mais

De acordo com informações da Bloomberg, a Apple está em processo de demissão de aproximadamente 100 funcionários de sua divisão de serviços digitais. A empresa teria informado aos trabalhadores afetados sobre o corte ontem, segundo pessoas anônimas inteiradas do assunto.

As demissões incluiriam algumas funções de engenharia e, a maior parte delas, teria atingido a equipe responsável pelo app Livros (Books) e sua loja correspondente. No entanto, elas também afetaram em menor escala outras equipes, como a responsável pelo serviço Apple News.

Os cortes acontecem num momento em que o negócio envolvendo livros vem perdendo prioridade na empresa, já que ele não faz parte do seu primeiro escalão nos serviços. No entanto, ainda espera-se que o app continue recebendo novos recursos ao longo do tempo.

Essa é uma das raras notícias envolvendo demissões em massa na Apple, as quais só costumam acontecer após o fim de determinado projeto. A última aconteceu em abril, quando foram demitidos funcionários antes responsáveis pelo “Apple Car” e pelo projeto de displays Micro-LED.

Procurada pela Bloomberg, a empresa não se pronunciou sobre a nova onda de demissões.