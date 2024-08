Apple libera terceiras betas do iOS 18.1, do iPadOS 18.1 e do macOS 15.1

Após mais de duas semanas desde a liberação das segundas versões de teste, a Apple disponibilizou hoje as terceiras betas do iOS 18.1 (compilação 22B5034e ), do iPadOS 18.1 (idem) e do macOS Sequoia 15.1 ( 24B5035e ).

Como temos acompanhado, essas versões incorporam os primeiros recursos da Apple Intelligence e deverão ser lançadas para todos pouco tempo após a liberação das versões iniciais (.0) dos respectivos sistemas.

Por falar nas versões iniciais, elas já estão nas oitavas betas e deverão ganhar suas Release Candidates (RCs) em breve, levando em conta que o anúncio dos “iPhones 16” já foi marcado para o dia 9 de setembro.

Qualquer novidade relevante, avisaremos aqui. 😉