China banirá carregadores sem fio de 15W, incluindo acessórios MagSafe

Carregadores sem fio — incluindo os da Apple — que contem com uma potência de 15W serão banidos da China a partir de 1º setembro, por conta de uma nova determinação do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação do país.

Publicidade

Segundo informações do South China Morning Post, a medida faz parte de um esforço do governo chinês para “evitar interferência prejudicial de operações de rádio”.

Acontece que carregadores MagSafe e Qi2 — duas tecnologias capazes de fornecer até 15W de potência — operam a uma frequência de 360kHz, a qual será reservada em breve para dispositivos como equipamentos de comunicação do mundo da aviação. Assim sendo, partir do próximo mês, apenas as seguintes frequências serão reconhecidas pelo governo chinês para carregadores sem fio e acessórios do tipo:

100-148,5kHz;

6.765-6.795kHz;

13.553-13.567kHz.

Após a data supracitada, nenhum acessório que opere na frequência de 360kHz poderá ser importado ou fabricado no país. Além disso, o Ministério também estipulou que carregadores sem fio também não poderão entregar mais do que 80W de potência nominal. A medida, porém, não afetará produtos fabricados ou importados antes de 1º de setembro.

Publicidade

Atualmente, os iPhones mais recentes suportam potências de até 7,5W quando alimentados por carregadores sem fio, mas podem chegar a até 15W quando conectados a um acessório MagSafe ou Qi2. Este último, vale notar, foi introduzido apenas no ano passado e emula várias das vantagens do recurso da Apple, como a conexão magnética.

Ainda não está claro quais serão os planos da Apple para contornar essa medida na China. Acompanhemos, portanto.