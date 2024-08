Como diminuir o armazenamento em cache do Google Fotos [iPhone e iPad]

O Google Fotos traz vários recursos bacanas para quem curte armazenar as suas fotos na nuvem da empresa, como é o caso das ferramentas de edição poderosas movidas por inteligência artificial (IA).

Publicidade

A dica de hoje envolvendo esse aplicativo é muito simples, mas útil para quem usa-o com frequência. Trata-se da possibilidade de diminuir a memória em cache — que, dentre outras coisas, serve para armazenar as miniaturas das fotos no seu dispositivo. O problema é que isso pode consumir muito espaço no seu aparelho — e, por isso, a dica.

Veja como fazer! 📱

Abra o Google Fotos no seu iPhone/iPad, toque na sua foto (no canto superior direito) e vá até “Configurações de Google Fotos”. Em seguida, escolha Apps e dispositivos » Cache e ative a opção “Limitar cache” para diminuir o espaço.

Ao fazer isso, o novo tamanho do arquivo em cache será mostrado.