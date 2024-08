Criança perdida no seu primeiro dia de aula é encontrada graças a AirTag

Já mostramos muitas vezes como AirTags podem ser usados de forma maléfica para rastrear pessoas sem o seu devido consentimento, mas o caso que abordaremos desta vez, noticiado pela rede de notícias Shaw Local, é um exemplo de como o rastreador inteligente da Maçã pode ser útil para salvar a vida de alguém.

Nos Estados Unidos, uma mulher chamada Shannon Stoker colocou um AirTag dentro da mochila de Steve, seu filho de seis anos, na noite anterior ao primeiro dia de aula dele no jardim de infância. Foi uma medida de precaução para com a segurança do menino, que possui transtorno do espectro autista (TEA).

Mas o que ela mal imaginava era que enfrentaria um verdadeiro pesadelo, o qual seria solucionado justamente graças ao dispositivo. Tudo aconteceu já no primeiro dia de aula, quando ela ligou para a escola para saber detalhes sobre o trajeto de ônibus que levaria seu filho de volta para casa.

Stoker foi informada por um funcionário que Steve não havia estado na escola durante todo o dia. Embora a escola conte com um sistema automatizado que notifica os pais caso um aluno seja relatado como ausente, ele acabou não funcionando no dia, dificultando a comunicação entre as partes.

No entanto, Stoker afirmou ao site que que, ao contrário do que havia dito a escola, ao rastrear a localização de Steve durante todo o dia ela sempre batia com a da instituição de ensino — o que fez com que ela entendesse que estava tudo bem com o menino antes de ser notificada.

Graças justamente a esses dados de localização é que Steve foi encontrado por seu pai, já no ônibus escolar no trajeto de volta para casa. Seu nome não estava registrado na lista de passageiros e nenhum funcionário da escola tinha noção de que ele estava no transporte, o que deixou os pais bastante frustrados.

Tendo retirado o filho da instituição em questão, os pais de Steve estão apavorados em pensar em deixar o menino ir de ônibus à escola novamente. Ele tem problemas graves de comunicação e costuma comunicar-se usando primariamente a terceira pessoa.

Embora esse tenha sido um caso bem-sucedido de rastreio envolvendo seres humanos, a Apple desaconselha o uso de AirTags para localizar crianças ou animais, vale recordar.

via AppleInsider