Mesmo com queda, Apple seguiu liderando o mercado de vestíveis no 2º trimestre de 2024

A Canalys divulgou a sua tradicional pesquisa sobre o mercado global de vestíveis, agora cobrindo o segundo trimestre de 2024. No período, foram comercializadas 44,3 milhões de unidades de produtos dessa categoria — um crescimento de 0,2% em relação ao mesmo período no ano passado.

A Apple, mesmo apresentando uma queda de 5% nas vendas, segue como a líder entre as vendedoras de produtos vestíveis, representando uma participação de 17,4% e 7,7 milhões de smartwatches vendidos no período.

Logo em seguida (e com crescimento nas vendas) temos a Huawei, a Xiaomi e Samsung, respectivamente.

Completam a lista, dessa vez com uma queda de participação, a Noise (uma empresa indiana) e o bolo “Outros”, que engloba fabricantes menores.

Outro dado interessante mostrado na pesquisa é o da venda de vestíveis equipados com uma conexão celular.

A venda de smartwatches (que inclui o Apple Watch) com capacidade de se conectarem a dados celulares representou, no trimestre pesquisado, 45% das vendas, ante 42% do mesmo período em 2023.

O Apple Watch Ultra, vale lembrar, é exclusivamente vendido com uma conexão GPS + Cellular.

A Canalys destaca que esse crescimento se deve a novas ofertas de produtos da Samsung e da Xiaomi, além de promoções de planos celulares, como a lançada junto ao Google Pixel Watch 3 nos Estados Unidos.

Para a segunda metade de 2024, a Canalys prevê um crescimento de dois dígitos no mercado, graças aos lançamentos da Apple, do Google (com o Pixel Watch 3) e da Samsung (com o Galaxy Watch 7 e Ultra).

“Para ter sucesso neste mercado competitivo, os fornecedores de smartwatches devem oferecer melhorias significativas no monitoramento de saúde e na duração da bateria em relação às gerações anteriores”, disse a analista Cynthia Chen.

Os relógios mais básicos também foram destaque na pesquisa, com nomes como Huawei e Xiaomi sendo as grandes responsáveis.

