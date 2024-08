mophie atualiza toda a sua linha powerstation plus

A mophie adicionou recentemente novos produtos à sua renomada linha powerstation plus. Além de estrear um novo modelo, que passa agora a ser o mais poderoso na linha, a empresa também atualizou dois dos que já haviam sido lançados no ano passado.

A grande novidade é a powerstation plus ultra, que é bastante semelhante aos outros modelos, mas conta como principal diferencial a presença dos pinos retráteis (no padrão americano), os quais permitem alimentá-la diretamente na tomada, sem a necessidade de usar cabos adicionais.

Com uma bateria interna de 10.000mAh, a powerstation plus ultra pode ser usada como uma espécie de powerbank e é capaz de recarregar até três dispositivos ao mesmo tempo — graças ao seu cabo USB-C de 30W integrado, a um cabo Lightning e a uma porta USB-C de 30W adicional.

Outro lançamento da marca é a powerstation plus, atualização do produto homônimo do ano passado o qual agora se posiciona como um modelo intermediário. Sem os pinos para carregamento, ela conta com os mesmos 10.000mAh, bem como com as mesmas entradas e cabos da “ultra”.

O modelo mais diferente é a powerstation plus mini — também uma atualização de um modelo já existente. Ainda mais fina e leve, ela tem capacidade de 5.000mAh e conta com um único cabo USB-C de 20W integrado, mais a porta USB-C adicional com a mesma potência.

Os três produtos podem ser adquiridos diretamente no site da ZAGG, proprietária da mophie. A powerstation plus ultra sai por US$100, enquanto a powerstation plus pode ser adquirida por US$80 e a powerstation plus mini, por US$50 — todas disponíveis apenas na cor preta.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Cult of Mac