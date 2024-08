Moraes intima Elon Musk a indicar representante do X no Brasil ou rede poderá ser suspensa

O imbróglio entre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e Elon Musk, proprietário do X (antigo Twitter), ganhou há pouco um novo capítulo para alimentar a polêmica da situação da rede social no Brasil.

Publicidade

Após Musk encerrar o escritório da plataforma em terras tupiniquins devido às alegadas “ordens de censura” de Moraes, o STF intimou — via o próprio X, diga-se — o executivo a apresentar um representante legal no Brasil em até 24 horas, sob pena das atividades do serviço no país serem suspensas até que “as ordens judiciais sejam efetivamente cumpridas”.

Além da suspensão do serviço, a rede também deverá pagar multas diárias no caso de descumprimento da decisão — a qual passou de R$50 mil para R$200 mil por dia até que a medida seja cumprida, segundo informações do G1.

Conforme a intimação, tal representante deve ser devidamente comprovado junto a JUCESP, a Junta Comercial do Estado de São Paulo. Como informamos anteriormente, a plataforma poderá seguir apenas com um time de advogados no país — a exemplo do Telegram.

Veremos no que tudo isso dará.