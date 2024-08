Oitavas betas do iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, tvOS 18 e visionOS 2 são liberadas

O iOS 18 (compilação 22A5350a ), o iPadOS 18 (idem), o macOS Sequoia 15 ( 24A5331b ), o tvOS 18 ( 22J5356a ) e o visionOS 2 ( 22N5318a ) chegaram hoje às suas oitavas versões betas — o watchOS 11, por enquanto, segue na sua sétima beta.

Publicidade

Considerando que a Apple realizará, no dia 9 de setembro, o evento especial de apresentação dos novos iPhones, é provável que os sistemas cheguem, na próxima semanas, às suas versões Releases Candidates (RCs).

Vale notar que a Apple também já está testando o iOS 18.1, o iPadOS 18.1 e o macOS 15.1, os quais chegaram hoje às terceiras versões beta. Além disso, também foram liberadas as RCs do macOS Sonoma 14.7 (compilação 23H122 ) e do macOS Ventura 13.7 ( 22H121 ).

Novidades

É possível conferir quais são as principais mudanças e novidades dos próximos sistemas nos nossos vídeos abaixo.

Nós informaremos sobre qualquer novidade relevante relacionada às versões liberadas hoje, então fiquem de olho por aqui. 😉