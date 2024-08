★ Os riscos ocultos dos aplicativos de namoro e como se manter seguro

O uso de alguns aplicativos ou serviços online exige um cuidado extra em termos de privacidade e segurança de dados pessoais, a exemplo dos aplicativos de namoro, os quais possuem uma base de usuários crescente no Brasil, como apontado por dados da Statista.

As projeções também são de um aumento constante no número de novos usuários nessas plataformas, portanto isso serve como alerta, uma vez que o número de golpes envolvendo tais aplicativos também cresce. Além disso, esses serviços comumente coletam grandes quantidades de dados confidenciais, desde detalhes de contato dos usuários até suas localizações.

No entanto, é fácil manter-se seguro nessas situações graças aos recursos da Surfshark, a qual não só possui uma VPN avançada, como também oferece funções que asseguram a sua privacidade online.

Riscos à privacidade

Um grande risco de usar aplicativos de namoro, por exemplo, é a exposição potencial das suas informações pessoais. Os aplicativos de namoro coletam muitos dados confidenciais e não são conhecidos por suas medidas de segurança robustas. Quando você se registra com seus detalhes de contato, por exemplo, eles são armazenados em bancos de dados que são potencialmente vulneráveis ​​a violações de dados ou falhas de segurança.

Ou seja, uma vez que você compartilha suas informações com um aplicativo ou site, sua privacidade depende das medidas de segurança (frequentemente questionáveis) ​​que tal serviço adota. Depois que esses dados vazam, você pode sofrer inúmeras consequências negativas — incluindo chamadas de spam, golpes direcionados, perseguição e até mesmo roubo de identidade.

Isso sem contar que seu número de telefone e email estão vinculados a muitas das suas contas mais importantes, potencialmente sua conta bancária e redes sociais. É por isso que proteger esses dados é crucial, garantindo que golpistas não possam explorar sua exposição para acessar suas contas.

Vulnerabilidades de segurança também são uma preocupação importante. Elas podem chegar a expor a sua localização exata a terceiros. Por exemplo, uma investigação recente da Check Point Research descobriu uma falha de segurança a qual permite que qualquer pessoa encontre a localização exata de onde um usuário está conectado ao seu aplicativo de namoro.

Mantenha a sua privacidade: use o Alternative Number

Considerando todos esses riscos de privacidade, é possível proteger as suas informações enquanto continua a usar aplicativos de namoro? Com ​​certeza!

A melhor abordagem é evitar compartilhar seus detalhes reais completamente — e é exatamente por isso que a Surfshark criou o Alternative ID e o Alternative Number. O primeiro é uma solução de privacidade a qual permite que você gere informações alternativas e um endereço de email para usar online.

Já o segundo é um recurso premium que permite-lhe gerar um número de telefone virtual, mascarando seu número real.

Com essas duas ferramentas, você pode se registrar em aplicativos e sites de namoro sem revelar seu email e número de telefone reais, mantendo seus dados longe de bancos de dados inseguros.

Além disso, quando você começa a se conectar com possíveis encontros, ainda pode hesitar em compartilhar suas informações pessoais. Para isso, você também pode usar seu número alternativo, de modo que todas as chamadas e mensagens serão encaminhadas com segurança para seu número real, mantendo suas informações privadas.

Os seus dados já vazaram? Experimente o Alert e o Incogni

Se você já compartilhou suas informações com sites de namoro e agora está preocupado com vazamentos de dados, não se preocupe: a Surfshark também oferece soluções para ajudá-lo a proteger melhor sua privacidade!

Para ficar de olho na segurança dos seus contatos e das suas informações financeiras, você deve experimentar o Alert, o detector de vazamento de dados da Surfshark que o ajuda a monitorar seus detalhes mais importantes, como endereços de email, cartões de crédito ou identidades.

Se as suas informações pessoais forem encontradas em um banco de dados violado, o Alert notificará você instantaneamente e o instruirá sobre o que fazer. Dessa forma, você pode se manter informado sobre a segurança da sua conta o tempo todo e agir rapidamente, evitando maiores danos devido ao vazamento de dados.

Se o caso for o recebimento de chamadas de spam frequentes ou até mesmo tentativas de golpes, você pode usar o Incogni — serviço de remoção de dados que ajuda você a tirar suas informações pessoais dos bancos de dados de corretores de dados. Com ele, você pode retomar o controle das suas informações pessoais e impedir que os corretores de dados continuem a explorá-las.

Dê um match e mantenha-se seguro!

Aplicativos e sites de namoro são arriscados quando se trata de privacidade — mas a maioria das pessoas continuará a usá-los, desconsiderando os perigos potenciais.

No entanto, com soluções de segurança como o Alternative Number, você pode continuar usando-os com confiança, sabendo que suas informações pessoais não estão armazenadas no banco de dados do aplicativo de namoro ou compartilhadas com estranhos.

Está esperando o que para aproveitar as ofertas da Surfshark e continuar procurando por aquele par perfeito com segurança? 😉

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo fruto de um acordo comercial com um anunciante, que não influenciou a nossa opinião. O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.