Por conta da Apple Intelligence, “iPhones 17” poderão vir com 12GB de RAM

Parece que não são só os Macs que deverão receber um upgrade e tanto na quantidade memória inclusa com os dispositivos em um futuro próximo. De acordo com informações do leaker Mobile Phone Chip Expert (o qual tem um bom histórico de vazamentos, diga-se), os “iPhones 17”, esperados para o ano que vem, deverão vir com nada menos que 12GB de RAM — um recorde para a Apple.

Embora não tenha compartilhado muitos detalhes, o leaker disse em um post no Weibo que essa mudança tem a ver com a Apple Intelligence — conjunto de recursos de inteligência artificial introduzido pela empresa com o iOS 18. Como bem sabemos, a Maçã deseja fazer com que várias dessas ferramentas sejam processadas no próprio iPhone, de modo a aumentar a privacidade e a segurança do usuário.

Ainda segundo ele, os “iPhones 16”, esperados para o mês que vem, ainda deverão contar com “apenas” 8GB de RAM, mas isso porque boa parte dos recursos da AI ainda serão processados na nuvem. Isso deverá mudar em 2025 e, como esse tipo de tecnologia demanda uma grande quantidade de memória, esse upgrade se tornaria inevitável.

Mobile Phone Chip Expert deu a entender que esse upgrade valerá para toda a linha “iPhone 17”, mas é possível que isso se aplique apenas aos modelos “Pro”, como acontece atualmente. Para quem não sabe, enquanto os iPhones 15 “base” trazem 6GB de memória, os modelos mais caros vêm com 8GB — isso, inclusive, é um dos motivos pelos quais os modelos mais baratos não são compatíveis com a AI.

Em maio, vale lembrar, o analista Jeff Pu também apostou numa mudança do tipo para os iPhones do ano que vem. Ele, no entanto, disse que isso seria reservados para os modelos mais caros, de modo que os “iPhones 17” de entrada ganhariam um upgrade mais modesto, saindo de 6GB para 8GB de RAM.

A Apple sempre foi bastante conservadora com a quantidade de memória inclusa nos seus telefones, especialmente se comparada com fabricantes de smartphones Android — e com razão, dada a boa otimização do iOS. Essa onda de IAs generativas, no entanto, mudou o cenário, obrigando-a a investir em um hardware mais poderoso.

Foi por esse motivo, inclusive, que Mobile Phone Chip Expert aconselhou os seus seguidores a “pular” os iPhones deste ano, uma vez que esse aumento na quantidade de RAM disponível representará um salto e tanto para os smartphones da Apple em 2025.

