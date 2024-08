Produção em massa de MacBooks Pro com chips M4 [Pro/Max] já teria começado

A possibilidade de a Apple apresentar novos Macs ainda este ano está ganhando cada vez mais indícios de que se concretizará. Recentemente, vimos que a produção de displays para os novos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas já havia começado; agora, as informações são de que a produção de novos laptops topos-de-linha (os quais deverão ser equipados com os chips M4, “M4 Pro” e “M4 Max”) continua aumentando.

De acordo com uma reportagem do DigiTimes, as atividades de produção em massa das fornecedoras aumentaram gradualmente este mês, apesar de alguns problemas. Ao que tudo indica, os ajustes de estocagem do mercado afetaram cadeias de suprimentos, reduzindo o desempenho inicial.

Espera-se que os chips “M4 Pro” e “M4 Max” ofereçam um aumento moderado em termos de desempenho e eficiência energética em relação à geração anterior. O chip M4, que estreou nos novos iPads Pro este ano, mostrou uma performance 25% maior do que o chip M3, por exemplo.

Em termos de design, nenhuma grande mudança é esperada para os novos modelos de MacBooks Pro, com a Apple provavelmente mantendo o visual atual.

É esperado que a atualização do modelo ocorra mais para o fim de 2024 — e não no evento especial marcado para 9 de setembro. Isso está de acordo com o histórico da Apple nos últimos anos, vale notar.

Outros Macs que também poderão receber uma atualização incluem o Mac mini e o iMac. Já o MacBook Air, o Mac Studio e o Mac Pro deverão ser atualizados somente em 2025.

