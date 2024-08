Threads amplia suporte ao fediverso com interações compartilhadas

O Threads, plataforma da Meta concorrente do X (antigo Twitter), está buscando expandir de inúmeras formas visando uma maior retenção de público. No início de junho, por exemplo, a plataforma anunciou uma integração com o fediverso após o lançamento da Threads API , um sistema que interconecta com outras redes sociais como Mastodon, Pixelfed, PeerTube, Flipboard e diversos outros.

Mais recentemente, o Threads anunciou que também incorporará interações de redes sociais integrantes do fediverso. As páginas poderão fazer interações compartilhadas a partir de hoje com a referida API.

Apps como Hootsuite, Sprinklr, Sprout Social, Grabyo e outros integraram o acesso ao Threads em suas próprias plataformas, tornando a rede social da Meta cada vez mais interessante para empresas comerciais a utilizarem.

Essa integração é um grande diferencial comparado ao seu rival, que desde a compra por Elon Musk limitou o acesso no processo de API, encerrando a versão gratuita e aumentando os preços, tendo como objetivo aumentar a fonte de lucro da rede social — algo que para o Threads (Meta/Facebook) não parece ser um problema.

via TechCrunch