Apple Arcade: game Castle Crumble chega ao Vision Pro

Foi lançado hoje, no Apple Arcade, mais um jogo desenvolvido de forma nativa para o Apple Vision Pro. Trata-se de Castle Crumble, que já estava disponível na plataforma de jogos para os demais dispositivos da Maçã desde o ano passado.

O game de conquista, vale recordar, permite aos jogadores se tornarem verdadeiros heróis em terras distantes ao derrubar castelos com a ajuda de explosivos poderosos e feitiços místicos.

Pronto para implodir alguns castelos? Com um pouco de Física e muita diversão em Castle Crumble, explore os reinos que você logo conquistará.

No Vision Pro, o game ganhou controles exclusivos que permitem usar as mãos para atingir com precisão pontos fracos dos castelos, os quais explodirão diretamente na sala de estar dos jogadores.

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Apple TVs e/ou Macs. O serviço de jogos custa R$14,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

