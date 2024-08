Apple estaria em vias de investir na OpenAI, a criadora do ChatGPT

Estamos vendo as principais empresas do ramo da tecnologia em uma corrida para garantir seu espaço na revolução das inteligências artificiais generativas. Agora, é a Apple quem aparenta estar tomando medidas para se consolidar nesse mercado.

Segundo o Wall Street Journal, a Apple estaria se preparando para realizar um investimento na OpenAI — empresa com a qual a gigante de Cupertino já tem trabalhado para trazer vários dos recursos de inteligência artificial do iOS/iPadOS 18 e do macOS Sequoia 15.

Ainda segundo as informações, esse investimento compõe uma nova arrecadação de fundos por parte da criadora do ChatGPT, que pode passar da marca dos US$100 bilhões de valor de mercado caso esse rumor venha a se concretizar. Quem está liderando essa negociação é a Thrive Capital (com um investimento de US$1 bilhão) e, ao que tudo indica, a Microsoft provavelmente também participará dessa negociação.

Não se sabe o valor que será despendido pela Apple ou pela Microsoft nessa negociação mais recente. Atualmente, a gigante de Redmond é a principal investidora da OpenAI, tendo uma participação de 49% nos lucros da empresa de IA depois de ter investido cerca de US$13 bilhões desde 2019.

A Apple anunciou em junho uma parceria estratégica com a OpenAI para incorporar recursos de IA aos seus produtos. Parte das novidades oferecidas pelos seus novos sistemas serão empurrados por uma estrutura de IA própria da Maçã, a Apple Intelligence, mas em questões mais complexas o ChatGPT assume o controle (via Siri).

Em resumo, todo esse esforço da Apple para garantir sua participação na corrida das IAs só reforça o interesse da empresa em se manter atualizada e oferecendo as principais e mais completas tecnologias do mercado.