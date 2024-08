Apple TV+ lança “Napoleon: The Director’s Cut”, com 48 minutos de cenas extras

O Apple TV+ revelou hoje que o seu longa dirigido por Ridley Scott foi relançado, com “Napoleão — Versão do Diretor” oferecendo 48 minutos a mais de filmagens inéditas em comparação à versão teatral — chegando, portanto, a 3 horas e 24 minutos.

“Napoleão” estreou originalmente nos cinemas em novembro de 2023, e começou a ser transmitido no Apple TV+ em março passado. Alguns meses antes, porém, Scott havia manifestado seu interesse em lançar uma versão estendida da produção.

O novo corte do diretor (director’s cut) marca a primeira vez que a Apple lança uma versão alternativa de um de seus filmes originais. As filmagens extras incluem cenas nunca antes vistas da Batalha de Marengo, bem como mais detalhes sobre a vida de Josephine (interpretada por Vanessa Kirby) e a morte de Napoleão (interpretado por Joaquin Phoenix).

“Napoleon: The Director’s Cut” é estrelado por Joaquin Phoenix como o imperador francês e líder militar. O filme é um olhar novo e pessoal sobre as origens de Napoleão e sua rápida e implacável ascensão a imperador, visto pelo prisma de seu relacionamento viciante e muitas vezes volátil com sua esposa e único amor verdadeiro, Josephine, interpretada por Vanessa Kirby. A versão do diretor se aprofunda mais na história da origem de Josephine e apresenta figurinos mais extravagantes, novos cenários maiores que a vida e a cena inédita da Batalha de Marengo. O público também verá mais detalhes sobre a queda de Napoleão, desde sua tentativa de assassinato até sua invasão fracassada da Rússia.

As críticas originais de “Napoleão” foram mistas — nossa própria avaliação pode ser conferida aqui. Será interessante, portanto, ver como a versão do diretor se sairá em termos de recepção.

