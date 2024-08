Já é possível usar a Apple Intelligence sem alterar a região do dispositivo

Quando a Maçã finalmente liberou a Apple Intelligence para testadores das novas versões dos seus sistemas, muitos ficaram decepcionados com o fato de que era necessário alterar a região do seu dispositivo para os Estados Unidos de modo a acessar o recurso.

As reclamações se deram não pela tarefa de mudar a região do aparelho propriamente dita (a qual, apesar de chata, é relativamente fácil), mas sim pelas concessões nas quais essa mudança implica, uma vez que ela pode alterar detalhes como o formato no qual números e outros padrões são exibidos no sistema.

Pois bem, com as terceiras betas do iOS 18.1, do iPadOS 18.1 e do macOS 15.1, liberadas ontem, isso não é mais um problema! Como notado pelo 9to5Mac, agora basta mudar o idioma da Siri para o inglês dos EUA para obter acesso à Apple Intelligence.

Isso significa que pessoas fora da terra do Tio Sam podem testar as novidades de inteligência artificial sem alterar elementos importantes dos seus sistemas, com exceção da União Europeia e da China, é claro. No Velho Continente, para obter acesso à Apple Intelligence, ainda é preciso ter um ID Apple (Conta Apple) estadunidense cadastrado no seu iPhone/iPad/Mac; na China, os recursos de IA continuam indisponíveis pois a gigante de Cupertino ainda não encontrou uma parceira local.

Para testar as novidades, é necessário ter pelo menos um iPhone 15 Pro/15 Pro Max ou um iPad/Mac com chip M1 ou mais recente, vale lembrar.