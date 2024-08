Mudra Band deixa você usar gestos para interagir com o seu Apple Watch

A Wearable Devices anunciou recentemente uma atualização para a Mudra Band, sua pulseira para Apple Watch que desbloqueia comandos gestuais através de uma tecnologia baseada em inteligência artificial, que analisa sua gesticulação neural.

Publicidade

O conceito é a pulseira ser inovadora e prática de usar ao mesmo tempo. A Wearable Devices já é uma empresa familiarizada com tecnologias a partir de IAs — sendo assim, a Mudra Band é mais um produto da empresa que utiliza esse know-how para aumentar a produtividade e a acessibilidade dos produtos da Apple, o que inclui o iPhone, o iPad, o Mac, o Vision Pro, a Apple TV e, agora, o Apple Watch.

Com a Mudra Band, é possível realizar diversos gestos de diferentes formas com o objetivo realizar ações no Apple Watch, sem precisar parar o que está fazendo para mexer no aparelho. Eis algumas das funções:

Tocar o dedo indicador com o polegar para navegar pelo watcOS;

Girar rapidamente o pulso para navegar pelo watchOS;

Tocar uma ou duas vezes para selecionar um elemento ou voltar na interface.

A Mudra Band é compatível desde o Apple Watch Series 4 até o mais recente Series 9 — e muito provavelmente será compatível com os vindouros modelos. Em outras palavras, a pulseira também pode ser usada para trazer, de certa forma, o recurso de Toque Duplo (Double Tap) dos relógios do ano passado para Apple Watches mais antigos.

A pulseira já está disponível para compra no exterior, pelo site da Wearable Devices. O preço é de US$349.

Comprar Apple Watch Ultra 2 de Apple Preço à vista: a partir de R$8.729,10

Preço parcelado: a partir de R$9.699,00 em até 12x

Pulseiras: loop Alpina, loop Trail ou Oceano

Comprar Apple Watch Series 9 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.499,10

Preço parcelado: a partir de R$4.999,00 em até 12x

Material: alumínio ou aço inoxidável

Cores: rosa, meia-noite, estelar, prateado ou (PRODUCT)RED

Tamanhos: 41mm ou 45mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Comprar Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$3.059,10

Preço parcelado: a partir de R$3.399,00 em até 12x

Cores: meia-noite, estelar ou prateado

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via iMore