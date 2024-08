O que fazer se um adaptador da Apple parar de funcionar depois de uma atualização?

As atualizações do iOS e do iPadOS trazem, além de novos recursos, correções de brechas de segurança e outros bugs que podem afetar o iPhone e o iPad.

Pode acontecer, também, desses updates trazerem alguns erros que afetem o uso desses dispositivos com acessórios de terceiros ou da própria Apple — caso específico dos diversos adaptadores vendidos pela marca, como o de Lightning para HDMI, por exemplo.

Se você está enfrentando problemas com isso, algumas dicas podem ajudá-lo nesse sentido. Confira só! 😊

Muitas vezes, a Apple disponibiliza uma versão urgente de atualização para os seus sistemas, justamente para corrigir algum bug. Por isso, veja se não há nenhuma versão nova disponível, indo até Ajustes » Geral » Atualização de Software.

Desconecte e reconecte o adaptador do dispositivo no qual fez a conexão.

Faça um teste para verificar se o problema não está no aparelho que você fez a conexão, como no projetor ou no monitor, no caso.

Redefina os ajustes de rede do iPhone ou o iPad, indo até Ajustes » Geral Transferir ou Redefinir o iPhone [ou iPad] » Redefinir » Redefinir Ajustes de Rede.

Confira se as conexões do cabo não estão danificadas; se for preciso, limpe-as com um pano seco e que não solte fiapos.

Remova os cabos de extensão ou conversores de VGA ou HDMI, já que aqueles que fazem a conversão de sinal VGA ou HDMI em outros formatos de vídeo (DVI, composto, componente) não são compatíveis.

Se os problemas persistirem mesmo depois dessas dicas, procure entrar em contato com o Suporte da Apple, seja pelo telefone 0800-761-0880, pelo site ou pelo app Suporte da Apple.

Se quiser, você também pode marcar um horário em uma das duas Apple Stores localizadas no Brasil ou num Centro de Serviço Autorizado Apple.

via The Mac Observer