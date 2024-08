Spotify critica a Apple por mudança no sistema de controle de volume

O Spotify disse (mais uma vez) que a Apple está infringindo a Lei dos Mercados Digitais (Digital Markets Act), da União Europeia, a qual demanda a interoperabilidade entre serviços de grandes empresas de tecnologia consideradas gatekeepers. A crítica veio após a Apple ter descontinuado um sistema que permite aos usuários regularem o volume em seus dispositivos conectados.

Ao fazer streaming de músicas a partir do Spotify Connect pelo iOS, os usuários podiam usar os botões de volume do iPhone para regular o nível do som de outros dispositivos — mas como a Apple descontinuou o sistema que sustentava essa mecânica, a função deixará de ser possível.

Para contornar isso, a Apple sugere que a regulagem de volume do Spotify Connect seja feita pelo próprio aplicativo de streaming. A empresa alega que a descontinuação desse sistema não afetou sessões de Bluetooth ou no CarPlay com o iPhone.

O Spotify diz que a Apple infringiu o artigo 6(7) do órgão regulatório europeu, que afirma:

6(7): O gatekeeper deve permitir aos provedores de serviços e aos provedores de hardware, gratuitamente, a interoperabilidade efetiva com, e o acesso para fins de interoperabilidade, aos mesmos recursos de hardware e software acessados ​​ou controlados por meio do sistema operacional ou assistente virtual listado na decisão de designação, de acordo com o artigo 3(9), conforme disponíveis para serviços ou hardware fornecidos pelo controlador de acesso. Além disso, o gatekeeper deve permitir que usuários comerciais e provedores alternativos de serviços fornecidos em conjunto com, ou em suporte a, serviços de plataforma principais, gratuitamente, interoperabilidade efetiva com, e acesso para fins de interoperabilidade, ao mesmo sistema operacional, recursos de hardware ou software, independentemente de esses recursos fazerem parte do sistema operacional, conforme disponíveis ou usados ​​pelo gatekeeper ao fornecer tais serviços.

Segundo o Spotify, eles requisitaram que a Apple ofereça uma solução parecida com o que é utilizado com o HomePod para empresas terceirizadas, no entanto, a Maçã disse que esse sistema só funciona em dispositivos Apple que estejam conectados ao HomePod.

Isso significa que o Spotify fica na desvantagem em relação ao Apple Music no iOS por oferecer menos recursos, algo que a empresa alega ser diferente com Google e com a Samsung. Por fim, a tecnologia da Apple, segundo o próprio Spotify, era muito instável e precarizada por conta do fraco suporte da empresa. A nova interface que o streaming solicitou, no entanto, resolveria essa questão.

O aplicativo do Spotify receberá uma atualização que corrigirá essa questão no dia 3 de setembro. Com isso, usuários serão redirecionados ao controle de volume do app sempre que tentarem aumentar ou diminuir o som de um dispositivo externo.

