Vivaldi agora permite renomear abas e facilita arrastar itens para o navegador

O cada vez mais popular navegador Vivaldi foi atualizado hoje para a versão 6.9, a qual chega com novidades que buscam ajudar o usuário a manter-se organizado durante a navegação na web, além das tradicionais correções de bugs e melhorias de performances, é claro.

A primeira novidade é a possibilidade de renomear abas do seu navegador, o que é especialmente útil caso você esteja trabalhando em um projeto ou conduzindo uma pesquisa mais complexa. Assim, você consegue se orientar mais facilmente mesmo que esteja com dezenas de abas abertas.

Até agora, caso você quisesse arrastar algum arquivo para o browser, era necessário abrir o Finder (ou outro gerenciador de arquivos qualquer), procurar pelo item desejado e trazê-lo para o navegador — o que pode ser um pouco chato, especialmente se você navega com a janela maximizada. Com o Vivaldi 6.9, porém, isso acaba de mudar.

A partir de agora, você pode arrastar itens do Downloads Panel diretamente para a página que você está navegando, bem como arrastá-los para pastas no desktop ou no gerenciador de arquivos rapidamente. De acordo com a Vivaldi, é possível inclusive selecionar mais de um arquivo por vez antes de arrastá-lo, o que com certeza acelerará muitos workflows.

O Windows Panel, por fim, agora está mais poderoso e mostra também abas abertas no Vivaldi em outros computadores. De acordo com o Vivaldi, elas aparecem organizadas numa estrutura de árvore, separadas entre dispositivos, espaços de trabalho e conjuntos de abas.

Todos os detalhes da atualização podem ser conferidos nessa página. O Vivaldi está disponível para download no seu próprio site.