Como colocar uma música em uma apresentação do Keynote [iPhone, iPad e Mac]

Para deixar as suas apresentações de slides do Keynote ainda mais bacanas, a Apple possibilita a adição de uma música a elas. Assim, a trilha sonora começará a ser reproduzida quando a apresentação for iniciada.

Publicidade

A Apple afirma que, caso haja slides que já tenham um vídeo ou um áudio, a trilha sonora também será reproduzida neles — algo que você precisa prestar atenção, então.

Veja como adicionar uma canção em uma apresentação do iPhone, iPad e Mac! 🎶

Como colocar uma música em apresentações do Keynote pelo iPhone/iPad

Com a apresentação aberta, toque nos três pontinhos (no canto superior), vá até “Opções de Apresentação” e “Trilha Sonora”. Depois, selecione “Escolher Áudio” para fazer a escolha da música.

Lembre-se que músicas protegidas por DRM não podem ser adicionadas à trilha sonora da sua apresentação.

Para fazer com que a trilha sonora se repita até o término da apresentação, toque em “Loop”. Vá até “Concluído” para finalizar e retornar aos slides.



Como colocar uma música em apresentações do Keynote pelo Mac

Com ela aberta, clique em “Documento” (no canto superior direito da barra de ferramentas) e na aba “Áudio” que aparecerá.

Publicidade

Vá até o “+” e selecione uma ou mais músicas ou playlists para adicionar à trilha sonora da apresentação.

Se quiser organizar as músicas ou as playlists, basta arrastá-las para cima ou para baixo de outras na lista. Para apagar, selecione-a e clique em “Apagar”.

Publicidade

No menu local de trilha sonora, você pode escolher se quer reproduzi-la em loop, uma vez ou desativá-la completamente.

Publicidade

Você também pode reproduzir a apresentação em um computador ou um dispositivo diferente do usado para criar a apresentação. Na barra de menus, vá até Keynote » Ajustes, clique na aba “Geral” e selecione “Copiar áudio e filmes no documento”.

Isso fará com que a música esteja disponível sempre que for reproduzir a apresentação de slides.