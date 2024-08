Como desenhar em uma apresentação do Keynote usando o iPhone/iPad

Nós já mostramos por aqui como você pode facilmente usar o seu iPhone/iPad para controlar uma apresentação de slides do Keynote (app de apresentações da Apple) no seu Mac.

Ocorre que, além disso, também é possível desenhar com o dedo (ou com o Apple Pencil, no caso dos iPads) em um slide, a fim de mostrar alguma informação mais precisa, por exemplo. Veja como fazer isso! 😉

Depois de configurar o iPhone ou o iPad como controle remoto, reproduza-a no Mac ou em outro smartphone/tablet da Apple. Depois, com ela já em curso, toque no botão com um rabisco e um lápis (no canto superior direito).

Em seguida, escolha uma cor na barra de ferramentas, na parte inferior, e comece a escrever ou desenhar o que quiser na tela.

Para usar um cursor laser, toque nele (o primeiro, da esquerda para a direita) e mova o seu dedo pelo slide para que ele siga os seus movimentos.

Se quiser apagar o último destaque feito, selecione o botão com uma flechinha para a esquerda, perto da paleta de cores.

Quando estiver satisfeito, toque no “X” para sair.