Docussérie “Ídolos do K-pop” é a estreia do dia no Apple TV+

Já está disponível no catálogo do Apple TV+ a docussérie “Ídolos do K-pop” (“K-Pop Idols”), anunciada em julho passado.

Dividida em seis episódios, a produção retrata a realidade competitiva do gênero musical que tomou o mundo de assalto na última década, contando com a participação de nomes influentes como Jessi, CRAVITY e BLACKSWAN. Além disso, ela explora as trajetórias das artistas, repletas de desafios e conquistas.

Reveja o trailer de “Ídolos do K-pop” abaixo:

Nascida em Nova York e criada em Nova Jersey (nos Estados Unidos), Jessi foi morar na Coreia do Sul quando tinha 15 anos. Dona de uma carreira com quase duas décadas, ela ganhou fama com hits como “NUNU NANA” e “DON’T TOUCH ME”.

O grupo CRAVITY, formado pela Starship Entertainment, é composto por nove membros: Serim, Allen, Jungmo, Woobin, Wonjin, Minhee, Hyeongjun, Taeyoung e Seongmin. Eles são conhecidos por singles como “Break All The Rules” e “Flame”.

Já BLACKSWAN é formado pela DR Music e é composto por cinco membros: Fatou, Leia, Gabi, Sriya e NVee. O grupo é conhecido pelo estilo diversificado e tem se destacado na cena musical com as músicas “Dr. Feel Good” e “Pop Pop Pop”.

Produzida pela Matador Content, da Boat Rocker, a docussérie tem a produção executiva de Todd Lubin, Jack Turner, Jay Peterson, Bradley Cramp, Chris Kasick, Eric Yujin Kim, Sue Kim e Elise Chung.

