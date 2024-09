iPhones representam hoje 40% das vendas de smartphones na Trocafone

Um novo levantamento da Trocafone divulgado pelo Mobile Time revelou que os iPhones representam cerca de 40% das vendas de smartphones na plataforma de revenda de aparelhos usados e/ou recondicionados atualmente — um aumento de 15% em relação ao ano passado.

Publicidade

Em conversa com o site, o CEO da companhia, Flávio Peres, afirmou que o bom percentual obtido pelos aparelhos da Apple — que contam com uma participação bem menor no mercado brasileiro, vale destacar — ocorre pela busca dos consumidores e pela disponibilidade dos iPhones no mercado de recondicionados.

No geral, a busca por aparelhos não lacrados é resultado do alto valor cobrado por um novo no Brasil, cenário o qual faz com que o mercado de recondicionados cresça cerca de 15% ao ano no país. Segundo ele, há ainda um campo verde para smartphones usados por aqui em relação ao que acontece em mercados mais maduros.

15 anos atrás, o consumidor estava comprando os seus primeiros smartphones. Não existiam tantas ofertas de handsets usados e havia uma grande variedade de modelos em diferentes faixas de preço. Ou seja, as pessoas sabiam o que era um smartphone, mas não sabiam (distinguir) as especificações.

Os smartphones, como dito anteriormente, não são os únicos aparelhos comercializados pela Trocafone, que vende também (principalmente) tablets e smartwatches, bem como vem reforçando nos últimos meses seu negócio com outros aparelhos como PCs e notebooks.

Publicidade

De acordo com Peres, inclusive, os modelos de computadores mais procurados no momento são os Macs ou outros que sejam ideais para trabalho profissional (de marcas como Dell e Lenovo). A empresa é parceira da Voke nesse mercado, sendo responsável por atuar como o canal de venda.

Comprar iPhones 15 Pro e 15 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$8.369,10

Preço parcelado: a partir de R$9.299,00 em até 12x

Cores: titânio natural, titânio azul, titânio branco e titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 14 e 14 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$6.839,10

Preço parcelado: a partir de R$7.599,00 em até 12x

Cores: azul, roxo, amarelo, meia-noite, estelar ou (PRODUCT)RED

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhones 14 e 14 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$6.839,10

Preço parcelado: a partir de R$7.599,00 em até 12x

Cores: azul, roxo, amarelo, meia-noite, estelar ou (PRODUCT)RED

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhone 13 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10

Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x

Cores: azul, rosa, meia-noite, estelar, verde ou (PRODUCT)RED

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhone SE de Apple Preço à vista: a partir de R$3.869,10

Preço parcelado: a partir de R$4.299,00 em até 12x

Cores: meia-noite, estelar ou (PRODUCT)RED

Capacidades: 64GB, 128GB ou 256GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.