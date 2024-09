LG oferecerá 3 meses de Apple TV+ em comemoração aos 10 anos do webOS

A LG anunciou hoje que voltará a oferecer um período gratuito de 3 meses do Apple TV+ em suas smart TVs entre os dias 9 setembro e 17 de novembro.

Publicidade

O resgate da promoção só estará disponível para donos de modelos 4K e 8K das televisões da marca lançadas entre 2018 e 2024, incluindo os modelos StandbyME e StandbyME Go. Além disso, ela é válida apenas para assinantes novos ou que já assinaram o serviço no passado, seja pelo app Apple TV ou pelo app LG Streaming.

A ação faz parte da LG Streaming Week, que comemora os dez anos de lançamento do webOS, o sistema operacional da marca para televisores.

Essa não é a primeira vez que a marca anuncia uma oferta do tipo. Em janeiro de 2023 e em agosto do mesmo ano, a empresa sul-coreana também ofereceu um teste de três meses do serviço de streaming da Maçã.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors