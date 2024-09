Mac App Store liberará downloads em unidades externas no macOS 15.1

O macOS Sequoia 15 introduzirá algumas boas novidades e outras facilidades bastante pertinentes — e uma delas foi descoberta recentemente com a terceira beta do macOS 15.1.

Publicidade

Como divulgado pelo 9to5Mac, o novo sistema (a versão 15.1, que já está em teste) permitirá a instalação de aplicativos baixados pela Mac App Store em unidades externas, com a possibilidade de eles serem executados a partir delas, também.

Isso, é claro, será opcional; portanto, caso ativada e o aplicativo tenha mais que 1GB, ele será baixado para a unidade externa escolhida.

Como podemos imaginar, a maior vantagem dessa opção é a possibilidade de economizar o armazenamento interno do próprio Mac — um grande benefício para donos de máquinas de entrada, cujo SSD possui somente 128GB ou 256GB.

Também com o macOS 15, a Mac App Store não exigirá o dobro do armazenamento disponível em relação ao tamanho do aplicativo. No sistema atual, se você deseja instalar um aplicativo de 2GB, seu Mac precisa ter pelo menos 4GB disponíveis para que ele possa ser baixado.