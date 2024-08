STF ordena bloqueio do X (ex-Twitter) no Brasil [atualizado 2x]

Era questão de tempo até que a rede social X (ex-Twitter) fosse bloqueada no Brasil. Em um despacho na tarde desta sexta (30/8), o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes ordenou que ela seja tirada do ar.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) foi notificada pelo ministro para que os serviços da X sejam bloqueados no país em um período de até 24 horas. A Procuradoria-Geral da República (PGR), vale notar, concordou com a decisão de Moraes.

Apple e Google também foram intimadas e deverão retirar — num prazo de 5 dias — a rede social da App Store e do Google Play, respectivamente. Além disso, é pedido que seja “inviabilizado” o uso de VPNs por usuários, sob pena de multa diária de R$50 mil. Por fim, as empresas devem também impedir que as pessoas possam baixar apps do tipo para “burlar” o bloqueio. [Confira as atualizações abaixo!]

O que não fica claro, porém, é como o rastreio de uso da VPN será feito com quem já possui um aplicativo do tipo instalado em seus dispositivos — já que um dos preceitos de uma rede VPN (como a nossa parceira NordVPN) é justamente permitir uma navegação anônima e privada na web, sem a possibilidade de qualquer monitoramento.

Ainda de acordo com a petição, a rede social só será liberada novamente em território nacional se mantiver a constituição legal da X Brasil Internet LTDA — ou seja, a representação oficial da empresa no Brasil, conforme indicado pela lei. Mais do que isso, a plataforma deverá cumprir todas as decisões determinadas pelo STF e pagar as multas já impostas.

A decisão completa pode ser conferida aqui [PDF].

Histórico

Isso marca mais um episódio da polêmica envolvendo Elon Musk e a justiça brasileira.

No início da semana, vale lembrar, o STF intimou — pelo próprio X — o executivo a apresentar um representante legal no Brasil em até 24 horas, sob pena de as atividades do serviço no país serem suspensas até que “as ordens judiciais sejam efetivamente cumpridas”. Um dia depois, em uma conta no próprio X, a equipe afirmou que não iria cumprir as ordens judiciais.

Tudo isso porque o X fechou o seu escritório no Brasil. Na época, ela alegou que isso estava ocorrendo para “proteger a segurança” da equipe que atuava no país após uma “ordem secreta” da justiça brasileira classificada pela rede como uma “ameaça”.

Como o prazo se esgotou na noite de quinta-feira (29/8), Moraes tomou a decisão de suspender o acesso à rede no Brasil.

Soma-se isso ao fato do ministro Alexandre de Moraes ter pedido o bloqueio das contas no Brasil de outra empresa de Musk, a Starlink Holding (de internet via satélite), a fim de custear as multas impostas pela Justiça brasileira à rede social X.

Atualização, por Luiz Gustavo Ribeiro30/08/2024 às 20:45

Ainda que o foco da petição de Moraes tenha sido a suspensão do X, outro detalhe chamou bastante a atenção: o uso e até mesmo a restrição de VPNs.

Após a reação negativa referente à última decisão, Moraes suspendeu as restrições de download das VPNs em lojas de aplicativos — algo que havia sido imputado à Apple e ao Google.

Ministro Alexandre de Moraes suspende as restrições a VPN e às lojas da Apple e do Google. O bloqueio do Twitter/X está mantido pic.twitter.com/QjjbNAiHh6 — JOTA (@JotaInfo) August 30, 2024

Houve o entendimento por parte do ministro de que essa restrição poderia gerar “eventuais transtornos desnecessários e reversíveis a terceiras empresas”.

Vale notar que, ainda assim, o uso de VPNs para burlar a suspensão da rede social segue proibido, de modo que a multa (de R$50 mil) no caso de descumprimento ainda se faz valer.

Atualização II, por Eduardo Marques30/08/2024 às 23:50

E vamos a mais desdobramentos do caso.

Além de recuar sobre a questão da disponibilidade de VPNs na App Store, o Moraes também voltou atrás no que diz respeito à disponibilidade do X nas lojas da Apple e do Google. O suspensão do X, contudo, continua, e deverá entrar em vigor a partir de meia-noite — ainda que devore um pouco para tudo ser devidamente propagado.

🚫 Vivo, TIM e Claro informam a Anatel que vão bloquear o X a partir de 0h



🔍 O presidente da agência reguladora, Carlos Baigorri, disse que "esse é o plano" das empresas https://t.co/pPkuaOkm1S — UOL Notícias (@UOLNoticias) August 31, 2024

Musk e Linda Yaccarino (CEO do X) se manifestaram recentemente sobre o assunto:

Just a reminder that you can always access this platform via https://t.co/bOUOek5Cvy, even on your phone. No app is needed.



Now would also be a good time to download a VPN in case you get blocked. — Elon Musk (@elonmusk) August 30, 2024

Apenas um lembrete de que você sempre pode acessar esta plataforma via X.com , mesmo no seu telefone. Não é necessário aplicativo.

Agora também seria um bom momento para baixar uma VPN, caso você seja bloqueado.

This is a sad day for X users around the world, especially those in Brazil, who are being denied access to our platform.



I wish it did not have to come to this – it breaks my heart. The Brazilian Constitution says, "Any and all censorship of a political, ideological and artistic… https://t.co/TaylZPzm4H — Linda Yaccarino (@lindayaX) August 30, 2024

Este é um dia triste para os usuários do X ao redor do mundo, especialmente aqueles no Brasil, que estão tendo acesso negado à nossa plataforma.

Gostaria que não tivesse chegado a esse ponto — parte meu coração. A Constituição Brasileira diz: “É proibida toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística”. Espero por um dia em que o governo brasileiro cumpra a Constituição que o povo brasileiro ratificou. Mas até que haja mudanças no Brasil, o X será fechado.

Esperamos voltar em breve.

Vale notar, como falamos acima, que acessar o X utilizando uma VPN ainda é algo proibido, com multa de R$50 mil no caso de descumprimento — como isso será monitorado (tecnologicamente falando), contudo, ainda é uma incógnita.

Enquanto esse imbróglio continua, é claro que redes concorrentes como Bluesky e Mastodon, por exemplo, estão recebendo muitos novos usuários brasileiros.

Brazil, you're setting new all-time-highs for activity on Bluesky! 🥇Brasil, você está estabelecendo novos recordes de atividade no Bluesky! 🥇 — Bluesky (@bsky.app) Aug 30, 2024 at 14:56

Me perguntaram isso e, sim, as inscrições e o tráfego geral do #Brazil estão aumentando hoje, após a proibição do #X. Bem-vindos ao Mastodon!

Veremos o que mais vem por aí…

