Vem aí o cartão de crédito Nomad Explorer; conheça os benefícios!

Recentemente, a Nomad (nossa parceira que oferece uma conta internacional perfeita para quem deseja viajar ou investir no exterior) revelou que lançará um cartão de crédito em parceria com a Visa, oferecendo diversos benefícios exclusivos.

O Nomad Explorer se trata de uma linha pioneira no Brasil, que oferece acúmulo de pontos os quais poderão ser transferidos para programas parceiros. Também existe a opção de os gastos (em reais) serem convertidos com cashback em dólar (inicialmente essa função ficará acessível para um grupo de usuários, apenas).

Conheça mais benefícios do Nomad Explorer:

3 pontos por dólar gasto em todas as compras (uma das maiores pontuações da categoria) — os quais não expiram!

Acesso ilimitado ao Nomad Lounge, espaço VIP localizado no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Troca de pontos por cashback em dólar direto na sua conta Nomad.

Transferência de pontos para parceiros: Livelo, TudoAzul e Smiles.

Troca de pontos por desconto na compra do dólar (taxa operacional de câmbio zerada).

4 acessos gratuitos para salas VIPs ao redor do mundo (VAC).

Benefícios Visa Infinite.

Compatibilidade com carteiras digitais (Apple Pay e Google Wallet).

Sem anuidade (com base em alguns pré-requisitos que ainda serão divulgados).

Cartões de crédito e débito da Nomad.

Esse anúncio marca um passo importante para uma startup tão bem sucedida. Foram levantados em torno de US$61 milhões (equivalente a R$300 milhões) para o início de um projeto que visa cada vez mais melhorar a vida do usuário Nomad, com a intenção de oferecer o melhor serviço do mercado.

A data de lançamento do cartão de crédito ainda será divulgada, mas você já pode abrir a sua conta na Nomad e deixar tudo pronto para esse lançamento.

Ganhe US$20 (mais de R$100) ao abrir a sua conta!

Ao baixar o app e fazer o cadastro usando o seu RG ou CNH, basta digitar DINHEIRODEVOLTA no campo “código de convidado” para obter um cashback de até US$20 em cima do valor da sua primeira operação de câmbio — o valor será depositado já no dia seguinte.

Nesta tela, digite o cupom DINHEIRODEVOLTA para ganhar até US$20 de cashback, dependendo do valor da sua primeira operação de câmbio.

Funciona assim: você ganhará 2% de cashback em cima da primeira operação de câmbio na sua conta, limitado a US$20. Dessa forma, se fizer uma operação de US$500, por exemplo, ganhará US$10; se for de US$1.000, ganhará US$20!

Sobre a Nomad

A Nomad foi a primeira a oferecer uma conta em dólar sediada nos Estados Unidos, sem nenhuma taxa de abertura, anuidade ou manutenção. O cartão da empresa é aceito em mais de 180 países, oferecendo taxas bastante menores que as dos cartões de crédito internacionais.

Além de poder fazer compras, com ela você pode investir nas bolsas de valores americanas (NYSE e Nasdaq), comprar ações, ETFs, ETFs de renda fixa e REITs… tudo a partir de US$1 e sem taxa de corretagem, a conta de banking da Nomad é assegurada em até US$250 mil pelo Community Federal Savings Bank, membro do fundo garantidor dos EUA (FDIC), para cada tipo de conta por titular. Já a conta de investimentos, aberta em parceria com a Drive Wealth — membro do FINRA —, é assegurada pelo SIPC em até US$500 mil, sendo US$250 mil em solicitações em dinheiro.

A conta Nomad também permite que você faça/receba transferências de outras contas da Nomad sem nenhum custo, e que faça/receba transferências para contas americanas (via Wire Transfer) e outras pagando bem menos do que as taxas cobradas nos EUA.

E não para por aí: com a sua conta Nomad você tem acesso a descontos em lojas parceiras e ainda pode aproveitar o Nomad Lounge, que concede acesso a uma das melhores salas VIP do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP).

Só na Nomad você tem uma conta internacional sem taxas mensais de manutenção, até 10% de economia em compras e IOF de 1,1% para a conta de banking e de apenas 0,38% para a conta de investimentos.

