Acessibilidade: como controlar o balanço de áudio na Apple TV

A Apple TV, assim como todos os dispositivos da Maçã, conta com diversos recursos voltados à acessibilidade — permitindo, assim, que mais pessoas possam usufruir da set-top box.

Na dica de hoje, mostraremos como você pode personalizar o balanço de áudio que sai da TV conectada ao dispositivo, entre os alto-falantes esquerdo e direito.

Confira como fazer! 🔊

Na Apple TV, abra os Ajustes, clique em “Acessibilidade” e em “Balanço”.

Depois, use a área sensível ao toque do Siri Remote ou do iPhone/iPad (caso esteja usando o atalho Remote, acessível pela Central de Controle ou o app) para controlar a barra deslizante mostrada na tela.

Simples, não?! 😉

