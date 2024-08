Como usar o trackpad do Mac com o recurso de zoom (acessibilidade)

Já falamos por aqui sobre o quão útil o recurso de zoom, localizado na área de acessibilidade do macOS, pode ser aos usuários com algum tipo de problema visual.

Se você possui um computador com trackpad, saiba que é possível ativar um ajuste em que você pode tocar nele para ampliar ou reduzir o zoom do que estiver vendo na tela atualmente.

Veja só como ativar e usar isso na prática! 👨‍💻

Abra os Ajustes do Sistema no seu Mac, acesse “Acessibilidade” na barra lateral esquerda e “Zoom”. Depois, ative a chave ao lado de “Usar gesto do trackpad para zoom”.

Depois, basta seguir os seguintes passos para usar a função com o trackpad:

Toque duas vezes com três dedos para alternar entre ampliar e reduzir o zoom;

Toque duas vezes com três dedos e arraste para ampliar/reduzir o zoom de forma gradual.

Uma mão na roda, não é mesmo? 🔎