Vídeo: como funcionam os primeiros recursos da Apple Intelligence

Logo depois da WWDC24, em junho passado, fizemos um vídeo explicando tudo sobre a Apple Intelligence.

Agora que os primeiros recursos dela estão disponíveis nas betas do iOS 18.1, do iPadOS 18.1 e do macOS Sequoia 15.1, lhes trazemos um vídeo prático (no caso, via Mac) mostrando como eles funcionam.

Confira:

Infelizmente, ainda é “pouca” coisa — e, de novo, tudo ainda restrito ao idioma inglês e em poucos dispositivos compatíveis.

Fica a torcida para uma expansão rápida! 🤩

