Como desativar a exibição de cards de informações no YouTube [iPhone e iPad]

Para quem curte usar o YouTube para assistir a conteúdos sobre os mais diversos assuntos, a plataforma permite que você desative facilmente os cards de informações que aparecem em vídeos.

Esses cards, vale observar, permitem que os criadores de conteúdo mostrem um vídeo, uma playlist, um canal ou um link. Nos parágrafos a seguir, veja como desativá-los! 🙂

Com o app do YouTube aberto no seu iPhone/iPad, toque na aba com a sua foto (no canto inferior direito) e depois na engrenagem (no canto superior direito).

Em seguida, acesse a seção “Geral” e desmarque a opção “Mostrar cards de informação no vídeo”.

O YouTube informa que essa opção não afeta os anúncios que podem aparecer nos vídeos que você estiver assistindo no momento.