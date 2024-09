Como desvincular uma conta conectada ao seu YouTube [iPhone, iPad e web]

O YouTube permite que você conecte as suas contas (de alguns serviços parceiros) para assistir a transmissões ao vivo qualificadas e poder concorrer a recompensas fora da plataforma de distribuição de vídeos do Google.

Dentre os nomes, estão a Epic Games, a Ubisoft e a Riot Games, por exemplo. Se você quiser, é possível visualizar quais contas estão vinculadas ao YouTube e até mesmo fazer uma desvinculação delas. Veja como proceder no seu iPhone, no seu iPad ou pela web! 🎬

Como desvincular uma conta conectada ao seu YouTube pelo iPhone/iPad

Com o app aberto, toque na aba “Você” (no canto inferior direito) e na engrenagem (no canto superior direito). Escolha “Apps conectados”.

Se estiver conectado a uma delas, a palavra “Conectado” aparecerá ao lado do nome do serviço. Toque em cima para ver mais informações e desconectar a sua conta do YouTube.

Como desvincular uma conta conectada ao seu YouTube pela web

Com o site do YouTube aberto, faça login na sua conta. Depois, clique na sua foto (no canto superior direito) e vá até “Configurações”.

Selecione a aba “Apps conectados”, na barra lateral esquerda, e clique em cima de “Conectado” para obter mais informações e se desconectar dele.