Como gerar um código QR para um canal no YouTube [iPhone e iPad]

Para facilitar o compartilhamento de um canal do YouTube — seja ele o seu ou do seu criador favorito —, o Google liberou recentemente uma opção que permite fazer isso gerando um código QR (QR code).

Esse recurso está disponível no aplicativo para iPhones e iPads (além de dispositivos Android) e pode ser feito com qualquer canal presente na plataforma, sendo ele o seu ou de outro, como falamos.

Confira como gerá-lo! 📱

Com o app do YouTube aberto, localize o canal que quer compartilhar. Em seguida, toque no botão representado por três pontinhos (no canto superior direito), vá até “Compartilhar” e escolha “QR code”.

O código QR do canal será gerado, permitindo que outra pessoa possa acessá-lo bastando apontar o seu smartphone ou tablet para ele.

Se quiser, ainda é possível salvar uma cópia do código na sua galeria. Para isso, basta escolher “Salvar no rolo da câmera”.