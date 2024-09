Tech Mi_: suportes para iPhone, o futuro dos computadores e a Quarta Revolução Industrial

Neste fim de semana, abri meu app preferido para ler alguns te_tos e notícias, senti um vazio. A cone_ão que construí e a comunidade de pessoas com os mesmos interesses foi para o li_o. Tudo bem que tinham as imperfeições em alguns conte_tos, como o dono dela. A ironia é que, mesmo sendo imperfeita, se tornou essencial para nossa e_periência digital, só nos resta saber quem se destacará mais. Será que uma letra será esquecida assim, ou será uma e_ceção? Esse é o X da questão.

Fim do parágrafo de luto e do meu minissurto de FOMO porque a vida digital continua, mexida, exuberante, excêntrica e com uma Tech Mix novinha em folha para você!

3 suportes diferentes para usar com o seu iPhone

Você já passou por aquela situação em que precisa assistir a um vídeo enquanto cozinha, mas seu iPhone insiste em virar um chef desajeitado e escorrega de cima do balcão? Ou quando você quer treinar na academia, mas se recusa a deixar o celular nos bancos suados? Pois é, acho que está na hora de dar um upgrade no suporte do seu iPhone.

Qualquer um dos acessórios indicados abaixo podem ser comprados nos links dos nomes ou nas fotos de cada produto.

Ainda que eu me sinta um Power Ranger, achei deveras interessante um suporte rotacionar 360º, ser destacável, ter espaço para chaves e um espaço para enrolar seus EarPods com fio. Existem opções mais baratas que esse modelo, mas nenhuma tão completa assim.

Ele sai por R$137 na Amazon.

Esta não é exatamente para o seu iPhone, mas é o seu “acessório” que deveria estar com você o tempo inteiro — preferencialmente com 700ml de água. Convenientemente, seu iPhone pode estar junto aqui. 😛

Você já sabe como as boas garrafas funcionam: mantêm sua bebida fria por 24 horas ou quente por 12 horas, seja na academia, no trabalho ou ao lado da sua cama. A parte boa dessa: a alça superior é um suporte magnético que se encaixa ao MagSafe, presente a partir da linha iPhone 12; para aparelhos anteriores ou não iPhones, ela vem com anéis magnéticos.

Ela custa a partir de R$190 na Amazon.

O mais simples da lista, mas talvez o mais aceito, o suporte de mesa da UGREEN, com excelentes avaliações e um design elegante. Ajusta um ângulo de até 100º, é antiderrapante e antiarranhões, graças aos discretos e finos tapetes de silicone na parte inferior e no suporte.

Funciona bem com qualquer smartphone ou tablet inferior a 8 polegadas — o iPad mini de 6ª geração, por exemplo, tem 8,3″, pode ser que funcione tranquilamente, mas é possível que o suporte não aguente e comece a abrir. Para ele, pode ser melhor encontrar um suporte mais específico.

Ele custa R$40 na Amazon.

E você, qual suporte para iPhone está usando no momento? Você prefere os mais simples ou os mais futuristas? Porque se formos falar de futuro…

O futuro dos computadores

Um transistor, pegando emprestado um trechinho da página na Wikipédia, é “o bloco de construção fundamental dos dispositivos eletrônicos modernos e é onipresente nos sistemas modernos”. Basicamente, permite amplificar a passagem de corrente elétrica, assim como bloqueá-la.

O primeiro, da década de 1950, cabia na palma da sua mão — imagine quantos caberiam hoje! Primeiro, é uma área muito grande, então reduzirei ao tamanho da sua unha do dedo anelar. Mas vou lhe dar uma dica: você já viu, em todas as apresentações de produtos e novos chips da Apple, e é um número grande.

Dos chips proprietários da Apple (M1 ao M4), esse número aumentou de 16 para 28 bilhões de transistores, que cabem ali, na sua unha — sem falar nos chips mais avançados, como o M3 Max, que conta com 92 bilhões de transistores em um tamanho consideravelmente maior. Décadas atrás, a construção era na base dos milímetros; hoje, a tecnologia está avançada a nível dos nanômetros, por isso o crescimento tão grande nos números em “poucos” anos.

Tudo isso contribui, mas não depende só disso para a questão: qual o futuro dos computadores? Parte do que escrevi são menos de dois minutos do vídeo abaixo, do canal Ciência Todo Dia, que traz esse pensamento de futuro, alternativas que precisamos, o poder computacional que grandes empresas precisam, entre outras reflexões.

E para você, que ama assuntos futuristas, aqui vai outra indicação.

Publicado em 2016 por Klaus Schwab, fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial, o livro aborda a ideia de que estamos vivendo uma nova era de transformação tecnológica, que ele chama de a Quarta Revolução Industrial.

Em um rápido resumo: Schwab argumenta que, ao contrário das revoluções industriais anteriores, impulsionadas por inovações como a máquina a vapor, a eletricidade e a computação, a Quarta Revolução Industrial é caracterizada por uma fusão de tecnologias que estão borrando as linhas entre os domínios físico, digital e biológico.

O livro é essencial para quem deseja entender as mudanças estruturais que estão acontecendo (e das que já são passados desde a publicação do livro) em nosso mundo e as maneiras pelas quais podemos moldar um futuro que maximize os benefícios dessas novas tecnologias, enquanto minimiza seus riscos.

A versão física do livro está em promoção, saindo por R$41,50 na Amazon.

E até a próxima Tech Mix!