Aplicativo Add Eddie facilita compartilhar Wi-Fi e contatos por código QR

Apesar de um uso bem simples, o aplicativo Add Eddie vem se tornando cada vez mais popular por sua eficiência em criar atalhos de recursos essenciais a partir de um código QR (QR Code).

O marketing do Add Eddie deixa claro que o objetivo do app é ser uma alternativa para cartões de visita digitais (como Linktree, por exemplo), e que eles não tem a mínima intenção de obter seus dados. Segundo eles, os seus dados sequer cruzam com os servidores da empresa responsável pelo aplicativo e ficam apenas armazenados no dispositivo ao qual o app foi instalado.

A desenvolvedora NewNewNew também oferece com o Add Eddie a opção de assinar o Add Eddie Pro, que permite links ilimitados e acesso ao widget na tela de Início do seu iPhone para facilitar o acesso.

Além da possibilidade de uso para compartilhar senhas de redes Wi-Fi ou mesmo dados de contatos, o aplicativo oferece suporte nativo para criar códigos QR para diversas redes sociais. São elas:

WhatsApp

Instagram

Facebook

LinkedIn

TikTok

Paypal Me

Reddit

Pinterest

X/Twitter

Buy me a Coffee

Linktree

Telegram

Signal

Snapchat

Ele é um aplicativo alemão, desenvolvido por três pessoas: Simon, Daniel e Stephan. O objetivo deles é, como informado acima, criar um substituto para os famosos cartões de visita virtuais.

Add Eddie está disponível gratuitamente para iPhone com opções de compra interna oferecendo serviços de aumentar as opções de personalização de seu código QR.