Como usar os efeitos do Photo Booth do Mac com a câmera do iPhone

Para quem curte usar o aplicativo nativo Photo Booth do Mac, mas sofre com a qualidade das webcams da Apple — que até já foram piores, mas seguem sem chegar nem perto das lentes do iPhone, por exemplo —, a Maçã permite que você use o seu smartphone como câmera desse app.

Publicidade

Assim, é possível aproveitar toda a qualidade das câmeras mais recentes dos smartphones da empresa durante o uso do Photo Booth e seus efeitos especiais.

Veja só como é simples fazer isso! 📷

Primeiramente, certifique-se de que você está usando o iPhone e o Mac com o mesmo ID Apple, além de estarem rodando o macOS Ventura 13 e o iOS 16 (ou versões mais recentes).

Publicidade

Feito isso, abra o Photo Booth no seu Mac. Na barra de menus, clique em “Câmera”, selecione o seu iPhone e aguarde até que a conexão seja feita entre o smartphone e o computador.

Prontinho! Basta posicionar o iPhone sobre o Mac ou mesmo segurá-lo com a mão enquanto navega pelo app e captura as fotos com os divertidos efeitos do Photo Booth.

Para voltar a usar a câmera embutida do Mac, volte até “Câmera” (na barra de menus) e selecione “Câmera FaceTime HD”.