Mulher usa AirTags para desmascarar empresa de reciclagem nos EUA

Nós já mostramos diversos casos de pessoas que conseguiram reaver os seus pertences graças ao AirTag, o pequenino rastreador de objetos da Apple. O caso da vez, porém, é bem diferente e, no mínimo, curioso.

Publicidade

A moradora de Houston (Texas, Estados Unidos), Brandy Deason, passou a suspeitar de que o seu lixo, coletado pela Houston Recycling Collaboration (HRC), não estava indo para a reciclagem correta. Por isso, resolveu colocar AirTags dentro de um saco de lixo reciclável a fim de verificar o destino dos resíduos.

Para a surpresa dela, quase todos os AirTags colocados nos lixos foram encontrados, com a ajuda do app Buscar (Find My), em um lote ao ar livre ao lado de milhões de outros sacos de lixos na Wright Waste Management (WWM), no condado de Harris. Aparentemente, ele estava sem nenhum preparo para a separação correta dos lixos.

Para piorar a situação, a empresa falhou em três inspeções de segurança contra incêndios e ainda não obteve autorização para armazenar plásticos no estado.

Publicidade

Uma equipe da CBS News não conseguiu visitar o local onde os dejetos foram encontrados com os AirTags, mas um drone do canal de notícias identificou que havia muito lixo empilhado por lá, sem nenhum tipo de separação adequada.

Aparentemente, a Cyclix International, parceira da HRC, ainda não inaugurou a sua fábrica dedicada a reciclar plásticos.

Em resposta, a empresa disse que, para começar a operar, precisará de uma quantidade grande de resíduos para processar quando o local for aberto e que, por isso, está deixando o lixo acumular no local para, posteriormente, levá-lo até o local adequado.

Publicidade

Outra questão levantada pela reportagem da CBS News é que o maquinário usado para a reciclagem de plásticos, da Exxon, não seria lá tão eficaz.

Comprar AirTag de Apple Preço à vista: a partir de R$332,10

Preço parcelado: a partir de R$369,00 em até 12x

Opções: pacote com 1 ou 4 unidades

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Tom’s Hardware