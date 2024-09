Novo Mac mini poderá ter até 5 portas USB-C, nenhuma USB-A e chegar em novembro

Com o evento de lançamento dos futuros iPhones e Apple Watches batendo à porta, crescem também as expectativas para aquela que deverá ser a última keynote da Apple no ano. Se mantiver a tradição, a empresa deverá realizá-la em outubro ou novembro, quando deverão ser apresentados os primeiros Macs com o chip M4.

Até agora, tudo indica que a maioria dos modelos que serão lançados com o novo processador neste ano seguirão uma linha semelhante às suas versões anteriores — com exceção do novo Mac mini, o qual deverá contar com um design atualizado (o atual foi lançado pela Apple em 2010) e deverá ficar ainda mais mini.

Essa possível alteração foi relatada há algumas semanas pelo jornalista Mark Gurman (da Bloomberg), o qual disse agora — na mais recente edição de sua newsletter “Power On” — ter mais detalhes sobre a máquina, que é bastante popular entre usuários da Apple por manter certa portabilidade, mesmo se tratando de um desktop.

O computador deverá continuar com duas versões: uma com o chip M4 de entrada e outra com o “M4 Pro”. O modelo mais avançado, no entanto, deverá contar com cinco portas USB-C (três na parte traseira e duas na frontal), enquanto ambos deverão permanecer com a porta Ethernet, o conector HDMI e a saída para fones de ouvido.

Contando com uma fonte de alimentação interna, os novos Macs mini deverão dar adeus às portas USB-A tradicionais. Elas deverão sumir não somente do modelo menor entre os computadores de mesa da Maçã, mas também das futuras atualizações do Mac Pro e do Mac Studio, previstas para serem lançadas no ano que vem.

Gurman ainda afirma que a versão mais básica do computador começará a ser enviada da China para armazéns globais no início de setembro, enquanto a mais avançada não deverá ter tal processo iniciado até outubro — o que indica que eles não deverão ser anunciados menos de um mês após o lançamento dos novos iPhones.

Esse cronograma bate com uma nova reportagem do MacRumors, a qual afirma que os novos Macs deverão ser lançados pela Apple em novembro. Isso, no entanto, não eliminaria a possibilidade de a empresa realizar o evento em outubro, visto que há sempre um intervalo entre o anúncio dos produtos e a chegada deles às lojas.

Assim como o Mac mini, vale recordar, todos os Macs que a Apple deverá lançar neste ano poderão contar com pelo menos 16GB de memória unificada — deixando no passado os tão criticados 8GB ainda presentes em modelos de entrada dos computadores da Maçã na linha mais atual.

