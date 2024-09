Rumor: Apple trabalha em versão mais barata do Magic Keyboard para iPad

Na mais recente edição da newsletter “Power On”, o jornalista Mark Gurman (da Bloomberg) afirmou que a Apple está preparando uma versão de baixo custo do Magic Keyboard para iPad.

De acordo com o jornalista, a nova versão tem previsão de lançamento para o próximo ano e pode estar sendo desenhada para ser compatível tanto com um iPad de entrada (atualmente de 10ª geração) quanto com os novos iPads Air.

Para baixar o valor do produto, a Maçã economizaria em algumas características presentes no modelo atual (como sua construção em alumínio), embora deva manter outras (como a fileira de teclas de função).

O lançamento de versões de baixo custo é uma estratégia há muito tempo adotada pela Apple com produtos como o iPhone e o Apple Watch, mas recentemente também com acessórios, como é o caso do Apple Pencil com USB-C.

Ainda em termos de acessórios, Gurman também falou sobre a notável ausência de produtos com o tecido FineWoven: ou a Apple está pronta para matá-los ou para atualizá-los com novas cores e suporte a novos hardwares.

Mas não são apenas produtos FineWoven que estão desaparecendo das lojas, como também o iPhone SE (que não deverá ser atualizado até o próximo ano), vários modelos de Apple Watches, AirPods e o iPad mini.

Essa escassez sugere que um novo modelo do menor tablet da Apple também estaria no horizonte da empresa, para além dos smartwatches e dos AirPods de entrada, que quase muito provavelmente serão atualizados neste mês.

