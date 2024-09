STF forma maioria para manter bloqueio do X (ex-Twitter) no Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, havia decretado o bloqueio da rede social X (ex-Twitter) na última sexta-feira (30/8). Após isso, Moraes enviou a decisão para que ela fosse apreciada pela primeira turma do Supremo, que é presidida por ele, inclusive.

A sessão extraordinária, ocorrida de forma virtual nesta segunda-feira (2/9), referendou as decisões proferidas na semana passada.

Ou seja, o X seguirá bloqueado no Brasil até que siga as seguintes determinações: bloquear os perfis da plataforma com conteúdos “antidemocráticos e/ou criminosos”, pagar as multas aplicadas (que somam mais de R$18 milhões) e indicar um representante para atuar no Brasil.

Cinco ministros votaram a favor da decisão de Alexandre de Moraes: Luiz Fux, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia.

A polêmica multa de R$50 mil para quem se conectar a redes VPN para tentar acessar a rede social de Elon Musk também foi mantida. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pediu, no sábado, para que Moraes reconsiderasse essa decisão, mas isso ainda não foi analisado.

Apesar de ter acompanhado Moraes no voto, Fux foi o único a apresentar ressalvas. Segundo ele, essa decisão não pode atingir as “pessoas naturais e jurídicas indiscriminadas e que não tenham participado do processo”.

Ele ainda completou que Fux reanalisará o voto no momento da apreciação do mérito da questão.

via G1