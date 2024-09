Tim Cook poderá virar “presidente executivo” após deixar cargo de CEO da Apple

Na mais recente edição da newsletter “Power On”, o jornalista Mark Gurman (da Bloomberg) comentou algumas mudanças relevantes com as quais devemos nos deparar na equipe executiva da Apple num futuro próximo — inclusive no que diz respeito ao cargo de CEO , ocupado atualmente por Tim Cook.

Segundo a publicação, teremos cenários semelhantes ao que envolveu a saída de Luca Maestri do comando da diretoria financeira da empresa recentemente. Substituído por Kevan Parekh, o veterano continuará na Apple, mesmo que assumindo uma responsabilidade bem menor que a anterior.

Essa permanência seria parte de uma estratégia da Maçã para evitar ao máximo a saída de executivos de alto escalão da empresa após retirá-los de seus antigos cargos. Eles permanecem por perto para coisas como fornecer conselhos a Cook, corrigir problemas e apaziguar acionistas.

A estratégia vem sendo adotada pela empresa desde o início da era do atual diretor executivo, já tendo sido colocada em prática após a saída de nomes como Bom Mansfield, Jony Ive, Phil Schiller e Dan Riccio de papéis de destaque — algumas vezes, envolvendo até mesmo a criação de novos cargos para alocar tais executivos.

Segundo Gurman, é provável que vejamos cenários semelhantes nos próximos anos, principalmente envolvendo três nomes em específico: o diretor de operações Jeff Williams, o chefe de serviços Eddy Cue e o próprio Cook, que já afirmou em uma entrevista recente que já há planos na empresa para a sua sucessão.

John Ternus (vice-presidente sênior de engenharia de hardware) é um dos cotados a assumir o posto de CEO da Apple.

Reafirmando algo que falou em maio, o jornalista apostou em John Ternus como o nome que a Apple escolherá para o seu mais alto cargo. Com essa mudança brusca, Cook provavelmente se tornará algo como presidente executivo da empresa, ficando por perto para manter o ambiente apaziguado no novo cenário.

Williams, por sua vez, poderá permanecer no comando das equipes de saúde e design da Apple após sua saída do cargo de COO , enquanto Cue poderá cuidar de uma parte mais limitada (ou, nas palavras de Gurman, “divertida”) dos serviços da empresa (como o Apple TV+ e esportes), deixando todo o resto com outro nome.

Os funcionários, no entanto, parecem ter opiniões mistas sobre essa estratégia. Embora ela possa ser positiva a curto ou médio prazo, também pode acabar sufocando o pensamento e a inovação na empresa a longo prazo, impedindo que a companhia “evolua e se reinvente”.