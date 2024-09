Beoplay H100, da Bang & Olufsen, combina luxo com reparabilidade

A Bang & Olufsen revelou o seu mais novo fone de ouvido sem fio de extremo luxo, o Beoplay H100. A proposta desse novo modelo é ser ainda mais premium em seu acabamento e funcionamento ao mesmo tempo em que oferece uma grande reparabilidade.

Essa linha de fones de ouvido já é conhecida por utilizar couro de ovelha no acabamento das almofadas auriculares, como também um vidro resistente a arranhões para proteger os controles do touchpad do dispositivo.

O grande diferencial do Beoplay H100 é oferecer agora a opção de remover e trocar facilmente as almofadas auriculares e da faixa da cabeça uma vez sujas ou gastas. Com isso, a vida útil do fone pode ser drasticamente mais longeva em comparação com a do modelo H95 (até então, o fone de ouvido flagship da Bang & Olufsen).

O Beoplay H100 também conta com drivers de titânio de 40mm customizados que prometem cancelar o ruído de áudio através de dez microfones. Além do áudio de alta resolução convencional de 96 kHz/24 bits, o fone de ouvido também conta com suporte a Dolby Atmos com um sistema de rastreamento de cabeça. O produto também será vendido em três cores diferentes: Sunset Apricot, Infinite Black e Hourglass Sand.

Sua bateria pode durar até 32 horas, sendo mais fraca em relação ao H95, que podia ir a até 38 horas. Essa redução é uma consequências das novas tecnologias oferecidas, como o Dolby Atmos com rastreamento de cabeça citado acima.

Agora cabe ao consumidor decidir se vale a pena comprar o Beoplay H100 por US$1499 — quase US$500 mais caro que o H95.

O novo modelo ainda não está disponível para compra, mas em breve a Bang & Olufsen retornará com mais informações sobre o produto.

