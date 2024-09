Bloqueio do X no Brasil fez demanda por VPNs subir 1.600%

Como temos acompanhado, o bloqueio do X (antigo Twitter) no Brasil ocorreu na última sexta-feira (30/8) e dura até hoje.

Publicidade

Apesar de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ter determinado uma multa quanto ao uso de serviços de VPN para burlar a restrição geográfica do bloqueio, a utilização dessa tecnologia aumentou significantemente no Brasil.

Mais precisamente, segundo dados da equipe de pesquisa do vpnMentor, houve um aumento de 1.600% no uso de VPNs no Brasil em 31 de agosto — um dia após o início do bloqueio.

Como também vimos, muitos brasileiros também migraram para outras plataformas — como o Bluesky, o qual registrou 2 milhões de novos usuários na última semana, bem como atingiu a liderança do ranking de aplicativos gratuitos mais baixados para iPhone no país — ficando até mesmo acima do Thread (da Meta).

VPN segura? NordVPN!

O MacMagazine não recomenda o uso de VPNs para burlar o acesso ao X, mas caso você esteja em busca de uma opção segura para outros fins, nós indicamos a NordVPN.

Publicidade

Se ainda não for um cliente, você pode assiná-la com até 73% de desconto e ainda ganhar 3 meses adicionais até o dia 16 de outubro. Essa oferta é exclusiva para aqueles que assinarem um dos planos da NordVPN com duração de 2 anos: o Básico, o Plus ou o Completo.

Ou seja, você paga por 24 meses e leva 27 meses de VPN segura e confiável, por um preço que cabe no bolso. 😊

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.