Como evitar chamadas ao usar o foco Não Perturbe no iPhone

O Não Perturbe (Do Not Disturb) foi expandido recentemente para o modo Foco nos sistemas operacionais da Apple — para englobar tarefas e atividades como leitura, exercício e dirigir, por exemplo.

Se você usa esse modo, mas por algum motivo segue recebendo chamadas no seu iPhone, uma dica bem simples ajuda a evitar isso. Confira como fazer! 😃

O principal motivo pelo qual você segue recebendo ligações no seu iPhone mesmo no foco Não Perturbe é devido à adição de contatos na área de favoritos do recurso.

Para se certificar de que não há nenhum contato na área, abra os Ajustes, toque em “Foco” e em “Não Perturbe”. Depois, acesse a área “Pessoas” e veja se ela está em branco.

Depois, ainda na mesma tela, acesse “Permitir Ligações de” e escolha “Pessoas Permitidas”. Desative também, para se certificar, a opção “Permitir Ligações Repetidas”.

Prontinho!

via The Mac Observer