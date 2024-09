Como receber notificações de um app em silêncio [iPhone e iPad]

Se você costuma receber inúmeras notificações no seu iPhone ou iPad, mas ao mesmo tempo se incomoda um pouco com isso, uma dica simples do iOS/iPadOS permite que você receba esses alertas de forma silenciosa.

Dessa forma, você não será notificado quando receber esse tipo de alerta; por outro lado, as notificações continuarão disponíveis, porém numa área do sistema dedicada a elas, acessível na Tela Bloqueada.

Veja como é bem fácil configurar isso! 📱

No iPhone ou iPad, abra os Ajustes e selecione um aplicativo para fazer essa configuração.

Depois, toque em “Notificações”, veja se elas estão ativadas e marque apenas “Central de Notificações”, de maneira com que “Tela Bloqueada” e “Banners” fiquem desmarcados.

Com isso, as notificações do aplicativo serão sempre enviadas somente para a Tela Bloqueada do dispositivo — ideal para aqueles apps que você considera não serem tão essenciais para ficar recendo os avisos em tempo real.

Bom, não é mesmo? 😉