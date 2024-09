Mercado Livre abandona programa de pontos e anuncia dois planos Meli+

Como havíamos comentado há alguns dias, o Mercado Livre aumentou, neste mês, o valor do Meli+, sua assinatura com vários benefícios dentro e fora da plataforma.

Não foi apenas essa a alteração realizada pela gigante varejista, porém: ela anunciou o fim do programa de pontos e a criação de dois novos planos, de modo que as compras feitas pelo Mercado Livre não mais ajudarão os consumidores a se manter em um determinado nível — e sim apenas a assinatura.

Os novos planos são o Meli+ Essencial e o Meli+ Total. Em termos de benefícios, o primeiro oferece as seguintes vantagens:

Frete grátis em milhões de produtos a partir de R$29;

Até 5,6% de cashback nas suas compras no Mercado Livre;

0,6% de cashback com seu Cartão de Crédito Mercado Pago;

Até 3 parcelas extras sem juros nas compras do Mercado Livre;

Seu dinheiro rende 105% do CDI no Mercado Pago.

Já o Meli+ Total inclui todos benefícios acima, além dos seguintes:

30% de desconto nas assinaturas da Max e do Paramount+;

Disney+ Padrão com anúncios;

Deezer Premium grátis por 12 meses.

Com relação à assinatura do Disney+, a empresa afirma que, ao ser Meli+, você poderá escolher o plano mais conveniente para você. São eles: Disney+ Padrão com anúncios (grátis no Meli+ Total), Disney+ Padrão (R$44/mês) e Disney+ Premium (R$63/mês).

Com relação aos valores, conforme destacado na imagem acima, o Meli+ Essencial custa R$10/mês, enquanto o Meli+ Total sai por R$28/mês.

Vale notar que usuários nível 6 no antigo programa de pontos receberam uma cortesia de dois meses do plano Meli+ Total, de modo que será necessário confirme sua assinatura até o encerramento desse período — ou então os benefícios serão cancelados.